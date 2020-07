Repubblica - Fatta per Osimhen, ma Immobile stava diventando più di una suggestione

Victor Osimhen verso Napoli, e se non fosse andata così? Uno dei nomi sui quali si era posta l'attenzione del club azzurro è quello di Ciro Immobile, come raccontato sulle colonne de La Repubblica: "Tutti felici, alla fine: anche se stava diventando più di una suggestione la trattativa per Ciro Immobile, in rotta con l’ambiente Lazio. Ma Lotito non avrebbe ceduto il capocannoniere della Serie A per meno di 50 milioni, una cifra considerata troppo elevata per un giocatore di trentuno anni".