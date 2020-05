Repubblica - Ipotesi play-off a 6 squadre: Napoli sfiderebbe Inter per accesso a semifinale

Play-off scudetto per le prime sei, con il Napoli dunque coinvolto. Questo uno dei possibili scenari per chiudere il campionato secondo quanto scrive Repubblica, con la Figc che pensa ad un playoff che coinvolgerebbe le prime 6 squadre: Juve e Lazio in semifinale, sfide tra 3° e 6° (dunque Inter eNapoli) e 4° contro 5° (dunque Atalanta eRoma) per deciderne poi le sfidanti.