Repubblica - Lazio nervosa perchè il Napoli non ha regalato nulla

La Lazio si aspettava un Napoli più morbido nella sfida del San Paolo? Questa l'ipotesi avanzata da Repubblica che sarebbe alla base del clima tes durante l'ultima sfida di campionato: "Gattuso ha avuto dagli accesissimi 90’ con la Lazio le risposte che s’aspettava dai suoi giocatori: dal punto di vista atletico e anche psicologico. La SSC Napoli ha infatti corso molto e si è adeguato bene al clima di battaglia imposto dagli avversari, che al San Paolo avevano bisogno dei tre punti per salire sul podio del campionato. Ma gli azzurri non hanno regalato niente e per questo sono saltati i nervi alla panchina ospite e a Simone Inzaghi, venuto quasi alle mani con Ringhio dopo una offesa razzista (“terrone”) rivolta al tecnico calabrese da un componente dello staff biancoceleste".