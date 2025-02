Repubblica - Manna svela il vero obiettivo, ma si era già capito dal mercato

vedi letture

Il ds del Napoli Giovanni Manna ieri è intervenuto in conferenza stampa parlando di mercato e di obiettivi. Il quotidiano Repubblica oggi in edicola commenta le parole del dirigente azzurro: "Dai fatti alle parole. « l nostro obiettivo stagionale è il ritorno in Europa, si spera dalla porta principale della Champions League». Ribadirlo non guasta ed è anche doveroso nei confronti di Antonio Conte e dei suoi giocatori, sollevandoli dagli ingenerosi pronostici che continuano ad additarli come i favoriti numero uno per la vittoria dello scudetto. Ma s’era già capito quali fossero le reali strategie del Napoli nel corso del deludente mercato invernale appena concluso in cui la squadra in testa alla classifica è stata indebolita, piuttosto che rinforzata".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).