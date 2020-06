Repubblica - Osimhen prenotato con 60mln, già contatti telefonici con Gattuso

La cessione di Arek Milik finanzierà il prossimo colpo per l'attacco del Napoli. L'edizione odierna di Repubblica parla delle strategie in avanti del club azzurro, individuando in Victor Osimhen il grande obiettivo per la campagna acquisti estiva.

"Sarà invece la cessione di Milik a finanziare in buona parte il colpo in canna della prossima stagione: l’acquisto del cannoniere nigeriano Victor Osimhen, 22 anni, astro nascente del Lille, prenotato con 60 milioni. Il giocatore africano è un pupillo di Gattuso e tra i due ci sono già stati dei contatti telefonici" scrive il quotidiano.