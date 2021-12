Reti subite, il focus della Gazzetta sulla difesa

Focus sulla difesa del Napoli presente sull'edizione odierna ella Gazzetta dello Sport, con una retroguardia che in Europa League ha avuto più problemi che in campionato: "L’ultima lista di infortuni ha però sortito effetti decisamente diversi. E la retroguardia non è più quel muro impenetrabile. Saltati certi automatismi, è cresciuta la possibilità di errori che chiamano in causa responsabilità individuali. A proposito, in Coppa, il Napoli ha incassato 8 reti in 5 gare. Arrivano indicazioni precise guardando ai raggi x le reti subite. In campionato: undici sono giunte con tiri da dentro l’area e una da fuori. Sei nel primo e altrettante nel secondo tempo. Otto su azione, due da sviluppi di corner, una da punizione indiretta e una su rigore. In Europa League, sette gol sono scaturiti in area, appena uno da fuori.

Anche in questo caso equilibrata la distribuzione nei due tempi: quattro gol nel primo e altrettanti nel secondo. Sei su azione, uno originato da corner e uno su rigore" si legge sulla rosea.