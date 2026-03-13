Retroscena Alisson: all'inizio c'erano dubbi, così ha convinto Conte e compagni

vedi letture

Su Alisson aleggiavano diversi dubbi al momento della firma, ma sono bastati pochi allenamenti per convincere staff e compagni

Alisson Santos è diventato in poche settimane una delle sorprese più positive del Napoli. L’attaccante arrivato dallo Sporting si è guadagnato spazio con Antonio Conte, trasformandosi rapidamente in una pedina importante dell’attacco azzurro. Secondo La Gazzetta dello Sport, inizialmente c’erano alcune perplessità sul suo conto, anche perché non era titolare nel club portoghese.

Dai dubbi alla titolarità: la scalata di Alisson Santos

“Su Alisson aleggiavano diversi dubbi al momento della firma, ma sono bastati pochi allenamenti per convincere staff e compagni di essere davanti a un talento puro, pronto a prendere il volo”. I numeri confermano l’impatto: quattro presenze, due gol e tre gare consecutive da titolare con il Napoli.