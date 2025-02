Retroscena Conte: ha provato modulo inedito in allenamento

Antonio Conte riflette sulla formazione in vista dell'Inter. Napoli in emergenza in alcuni ruoli e anche per questo motivo c'è il dubbio sul ruolo. Alla fine il 'favorito' è il 3-5-2 visto all'opera nelle ultime uscite. Ma in settimana il Napoli ha provato anche altre soluzioni.

"La parola d'ordine è duttilità: gli azzurri dovranno essere capaci di adattarsi all'avversario, a prescindere dal sistema di gioco che poi Antonio Conte adotterà. L'allenatore azzurro ne ha valutati tanti nel corso di questi giorni considerando pure l'assenza di Anguissa: il 4-2-3-1 (con Lobotka e McTominay centrali e Raspadori alle spalle di Lukaku), il consolidato 4-3-3 ma alla fine dovrebbe puntare nuovamente sul 3-5-2, già visto contro Lazio e Como".