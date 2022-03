Retroscena da Castel Volturno: Spalletti crede nello scudetto e ha fatto richiesta alla squadra

La delusione in casa Napoli per la sconfitta contro il Milan, diretta concorrente per lo scudetto, va messa da parte subito

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La delusione in casa Napoli per la sconfitta contro il Milan, diretta concorrente per lo scudetto, va messa da parte subito. Lo sa bene Spalletti che ieri, nel giorno del suo 63simo compleanno, ha dato una forte scossa ai suoi giocatori chiedendo una reazione immediata, nella speranza di non perdere quell'entusiasmo necessario per le grandi imprese. Domenica il Napoli ha davanti un'altra sfida difficile, quella col Verona, in occasione della quale i tecnico partenopeo cambierà sicuramente qualcosa. Lo riporta Tuttosport.