Retroscena dal Training Center: spunta patto nello spogliatoio

vedi letture

"Vogliamo vincerle tutte": è questo lo slogan della squadra in vista delle ultime sette di campionato. Per il Napoli ci sono ancora 21 punti in palio da poter conquistare sperando che l'Inter possa fermarsi ancora come accaduto a Parma, da 0-2 a 2-2 col brivido finale e il rischio sconfitta clamorosa.

Un vero e proprio patto non scritto quello sancito dalla squadra come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. La squadra di Conte ripartirà lunedì dall'Empoli al Maradona e affronterà tutte squadre della parte destra della classifica o già salve o in lotta per la salvezza. Di sicuro, sulla carta, un percorso più agevole rispetto a quello dell'Inter di Inzaghi.