Retroscena dalla Spagna: il Barça voleva escludere solo i napoletani dal Camp Nou

La scelta di giocare Barcellona-Napoli a porte chiuse è stata presa in dieci minuti dai rappresentanti della Generalitat de Catalunya. L'edizione odierna del Corriere dello Sport col suo corrispondente in Spagna prova a riassumere quanto accaduto e spiega che la decisione è ovviamente arrivata perché la salute è stata messa al primo posto. Eppure, si legge, il Barcellona ha provato ad escludere solo i 5mila napoletani dagli spalti del Camp Nou, un modo per non perdere il pubblico e gli oltre 5 milioni di incasso che invece non ci sarà. Nulla da fare, porte chiuse per tutti. Giusto così.