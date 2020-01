Retroscena Demme: telefonata in calabrese con Gattuso ha spazzato via ogni dubbio

C'è stato subito feeling tra Diego Demme, prossimo acquisto del Napoli, e Rino Gattuso. Il loro colloquio telefonico ha spazzato via ogni dubbio: era lui il profilo giusto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il ragazzo è motivatissimo nel venire al Napoli, ha scambiato qualche battuta in calabrese con l'allenatore che lo voleva già al Milan - è un suo clone per caratteristiche - e apprezza anche il fatto che abbia indossato la fascia da capitano. Demme, 28 anni, potrebbe già debuttare contro la Lazio sabato prossimo all'Olimpico.