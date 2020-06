Retroscena Gattuso, al primo colloquio Mertens gli rispose: "Va bene tutto, ma multe e cause civili?"

Non è stato semplice per Rino Gattuso il suo primo approccio con il Napoli. Il settimanale Sportweek, dopo il trionfo in Coppa Italia, si sofferma sulla svolta trovata dall'allenatore calabrese. Partendo dall'inizio, quando al primo colloquio con la squadra si sentì rispondere da Dries Mertens così: "Mister, va bene tutto, ma come la mettiamo con multe e cause civili?".