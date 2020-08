Retroscena Gazzetta: c'è stato un giorno in cui ADL ha capito che il Napoli andava rifondato

Quando si ha la certezza della fine di un ciclo,bisogna avere il coraggio di svoltare. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Lo ha capito per tempo, Aurelio De Laurentiis, pianificando in anticipo il nuovo progetto tecnico. La spinta gliel’ha data la notte del 5 novembre scorso, quella dell’ormai famoso ammutinamento. In quel momento, il presidente intuì che quel gruppo aveva perso lo spirito di appartenenza, che per il futuro sarebbe stato meglio chiudere col passato e aprire allo svecchiamento dell’organico".