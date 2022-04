Retroscena CdM - Di Lorenzo doveva recuperare per la Roma: perché il rientro è slittato

E' ancora fermo ai box, Giovanni Di Lorenzo, alle prese con la distorsione al ginocchio rimediata contro l'Udinese.

E' ancora fermo ai box, Giovanni Di Lorenzo, alle prese con la distorsione al ginocchio rimediata contro l'Udinese. E il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola racconta un retroscena in merito: "L’obiettivo era recuperarlo per la sfida contro la Roma ma il recupero clinico non è la stessa cosa del rientro da atleta a tutti gli effetti. Spalletti e lo staff medico non vogliono rischiare, così si spiega il ritardo rispetto alle previsioni iniziali. Di Lorenzo non ce l’ha fatta neanche per la gara di Empoli, bisognerà aspettare la sfida di sabato al Maradona contro il Sassuolo".