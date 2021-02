Retroscena: in ritiro Gattuso aspettava un confronto, ma ADL ha parlato alla squadra

Prima della gara contro lo Spezia, De Laurentiis ha incontrato la squadra ma ha parlato poco con Gattuso, che non ha gradito. Il retroscena è del Corriere del Mezzogiorno: "Il presidente ha parlato essenzialmente alla squadra, utilizzando bastone e carota. Gattuso aspettava invece un confronto. Ha così meditato, pensato a cosa avrebbe voluto dire. E lo ha detto in pubblica piazza. De Laurentiis non ha gradito, ma non ha alimentato la polemica. L’argomento può chiudersi qui".