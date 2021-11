Retroscena Insigne - L'Inter propose Sanchez e 15mln per averlo: secco 'no' di ADL

Già in estate l'Inter aveva pensato, senza successo, di avvicinare Lorenzo Insigne. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Inter-Napoli è in calendario il 21 novembre, subito dopo la sosta, e però, a modo suo, è già cominciata da un bel po’: ad agosto, estate scorsa, mentre nel ritiro di Castel di Sangro s’avvertiva un pizzico di freddezza e lo scugnizzo e De Laurentiis non avevano molto da dirsi, per fronteggiare il rischio di ritrovarsi a corto di fantasia, non avendo ancora preso Correa, Marotta fece un passo avanti: «Ne parliamo?». Ne parlarono ma smisero subito: quindici milioni di euro più Sanchez non potevano alimentare tentazioni di strappi".