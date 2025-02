Retroscena Okafor: sprint e lavoro speciale per tornare al top

vedi letture

Il Napoli si ritroverà oggi a Castel Volturno per la ripresa dopo il pari di sabato. Domenica si scenderà in campo alle 12.30 e il Napoli dovrà farlo ancora una volta senza Neres. Raspadori, che oggi compie 25 anni, all'Olimpico ha segnato e convinto e verrà confermato accanto a Lukaku nel 3-5-2 svelato per la prima volta in stagione proprio contro la Lazio.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola aggiunge: "Tutti in campo, anche Okafor che rincorre la miglior condizione fisica: lo svizzero sprinta per mettersi al pari con gli altri per poter finalmente dare il suo contributo", si legge.