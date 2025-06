Retroscena Osimhen: aveva aperto agli arabi ed ha cambiato improvvisamente idea

vedi letture

Victor Osimhen ed un no all'Al Hilal che tiene banco sui quotidiani in edicola. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il nigeriano aveva aperto agli arabi, chiedendo un rilancio sull'ingaggio, per poi cambiare improvvisamente idea: "Osimhen ha deciso (per il momento) che per diventare sceicchi del calcio c’è tempo, è ancora presto a ventisei anni, ci sarà eventualmente una stagione per andare ad immergersi dentro una bolla di platino e però con prospettive ritenute attualmente limitate.

L’Al-Hilal è arrivato dove nessuno avrebbe sospettato potesse accadere, nonostante la ricchezza dei propri possedimenti: 75 milioni al Napoli, cash, come da clausola, e (quasi) 40 al nigeriano, che se ne è stato a Lagos tranquillamente, nel proprio mondo, a riflettere o forse no. Perché l’apertura al rilancio che sembrava si potesse cogliere nel desiderio di trattare, improvvisamente è crollato su riflessioni che l’hanno spinto ad aspettare l’Europa" si legge sulla rosea.