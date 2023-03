Retroscena Osimhen: non vuole i rigori e anzi li lascia tirare ai compagni

Molti si domandano come mai Osimhen non tiri i rigori. C' è un retroscena raccontato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Molti si domandano come mai Osimhen non tiri i rigori. C' è un retroscena raccontato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Non ha mai preteso di tirare i rigori e nella decisione collegiale che Spalletti ha lasciato ai suoi ragazzi, spesso è proprio Victor a lasciare il tiro ai compagni che prima rispettosamente gli chiedono: è già capitato con Kvaratskhelia, Elmas e Lozano, tanto per ricordare qualche episodio".