Riecco Lozano: il messicano scalda i motori per il Venezia

Riecco Lozano, che torna a disposizione dopo il tremendo incidente alla testa subito in nazionale. Della probabile formazione anti-Venezia scrive così Tuttosport: "In mezzo al campo ci sarà Lobotka, ai suoi lati ci saranno Fabian Ruiz e Zielinski, con il polacco pronto ad appoggiare la prima linea che sarà composta da Politano, Osimhen ed Insigne, e con Lozano in panchina dopo l’incidente alla testa in Nazionale.

In porta Meret, che sarà il titolare, la linea difensiva formata da Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, con Koulibaly e uno tra Manolas e Rrahmani come coppia centrale".