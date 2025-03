Rientro David Neres, c'è la data del ritorno a disposizione di Conte

Una data cerchiata in rosso per il ritorno di David Neres, che si era fermato dopo il match contro l'Udinese giocato al Maradona. L'esterno d'attacco, che oggi compie gli anni, sta lavorando bene e vorrebbe rientrare in campo prima della sosta del campionato.

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica, infatti, l'esterno brasiliano potrebbe essere a disposizione di Antonio Conte già per la sfida contro il Venezia, in programma il 16 marzo alle ore 12.30.