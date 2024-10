Rinnovo Kvaratskhelia, in agenda incontro tra agente e club

Incontro in vista per il rinnovo di Kvaratskhelia: nei prossimi giorni potrebbe esserci l'incontro con il club. A scriverlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Khvicha sbagliò la più facile delle occasioni in apertura di quarto di finale d’andata di Champions, indirizzando la qualificazione.

Ora Milano può essere un nuovo bivio decisivo, per lui e per il Napoli, ma anche per il loro futuro insieme. Nei prossimi giorni è in agenda un incontro tra il suo agente e la società per provare a trovare l’intesa sul rinnovo, ma Kvara è concentrato solo sul campo" si legge sulla rosea.