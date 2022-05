Rivoluzione a sinistra: la scelta del Napoli per il dopo Insigne-Ghoulam

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dopo le visite mediche a Villa Stuart di Olivera

Il Napoli ricomincia da due: già due acquisti fatti per la prossima stagione. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dopo le visite mediche a Villa Stuart di Olivera: "Oggi arriverà l’ufficialità dell’acquisto del mancino Olivera dal Getafe (ieri le visite mediche a Villa Stuart, in mattinata invece è prevista la firma sul contratto) che segue l’ingaggio di Kravatskhelia, confermato giorni fa da De Laurentiis in persona.

Rivoluzione a sinistra

"Un paio di ritocchi necessari dopo gli addii di Ghoulam e Insigne ma soprattutto mosse che aiutano a capire le strategie del Napoli, alla ricerca di calciatori di “strappo”, possibilmente giovani ma già con discreta esperienza".