Rivoluzione estiva: non solo Insigne, addio ad altri due big

Quello di Lorenzo Insigne sarà solo il primo addio eccellente in vista dell'estate. Si prevede, infatti, una vera e propria rivoluzione, come scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica. Dopo Insigne, infatti, potrebbero partire anche Mertens e Ghoulam, entrambi sono in scadenza di contratto e difficilmente verranno confermati.