Roma, martedì la ripresa degli allenamenti: da valutare un centrocampista

Due giorni di riposo, gli ultimi prima del tour de force a cui sarà sottoposta la Roma da qui fino alla prossima sosta. Ranieri, dopo l’allenamento di ieri, ha concesso ai giocatori non impegnati con le nazionali di stare oggi e domani con le rispettive famiglie: appuntamento fissato a martedì mattina, quando al Fulvio Bernardini si rivedranno anche i primi nazionali.

Come riporta il Corriere dello Sport saranno a disposizione di Ranieri Pisilli, Koné e Zalewski, per gli altri invece il ritorno nella Capitale è previsto il giorno successivo: N’Dicka, Dovbyk, Celik, Paredes, Saud, Ryan e Dahl si rivedranno effettivamente a Trigoria tra mercoledì pomeriggio (per una sgambata) e giovedì mattina, per il primo allenamento sotto gli ordini di Ranieri.

Da monitorare le condizioni di Tommaso Baldanzi, rientrato a Trigoria per un affaticamento muscolare avvertito dal ritiro della Nazionale Under 21. Terapie naturalmente per Shomurodov (lesione di primo grado, stop di venti giorni), così come per Saelemaekers.