Roma-Napoli, probabili formazioni CdS: un solo cambio rispetto al Milan

Rino Gattuso sta man mano fugando ogni dubbio di formazione in vista del big match di stasera sul campo della Roma. Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, si va verso la conferma di Maksimovic in difesa, preferito al rientrante Manolas. In mediana Fabian e Demme, con Politano, Zielinski e Insigne sulla trequarti. Il ballottaggio in avanti tra Mertens e Osimhen sarà vinto dal belga: squadra che vince non si cambia.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens