Rosa corta? Gazzetta: "Alla Juve Conte vinse scudetto con 13 giocatori"

vedi letture

"Antonio Conte non è mai stato un grande amante delle rotazioni: in campo va sempre la formazione migliore, quella che dà più garanzie". Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola tornando al tema mercato e al fatto che la rosa del Napoli non sia così profonda rispetto alle altre in lotta per la vittoria dello scudetto o comunque in lizza per un posto in Champions League. Ma c'è un dato che emerge in base alle statistiche del campionato attuale: "Il Napoli è ultimo in A per cambi effettuati entro il 75’ (appena 32). L’Inter ne ha fatti 40 in più (72). E l’Atalanta è ancora più distante, con 74 cambi".

In sintesi, ricorda il quotidiano, "al primo anno in bianconero, senza coppe, Conte centrò lo scudetto con appena 13 giocatori oltre i 1000 minuti giocati nell’intero campionato. È un avviso al campionato: “Yes we can”. Anche se in pochi, anche senza un mercato top. Conte e il Napoli sono in

missione: provate a fermarli".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).