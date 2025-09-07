Rrahmani ko e non solo, Gazzetta: il Napoli scopre di aver fatto bene sul mercato
Con Amir Rrahmani k.o. per infortunio, si prepara Sam Beukema in difesa. Ma c'è anche la carta Luca Marianucci. Entrambi sono arrivati dall'abbondante mercato estivo degli azzurri. E il club azzurro scopre di aver fatto bene ad abbondare, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola:
"Meglio abbondare: e così, prevedendo il prevedibile - cioè una stagione da oltre cinquanta partite - e dovendo intervenire per non presentarsi in maniera inadeguata al cospetto di campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa, il Napoli ha trascorso tre mesi al mercato, ha comprato ciò che doveva dal primo all’ultimo giorno (e certo ha anche venduto) e mentre sta per avvicinarsi al primo, autentico tour de force, s’accorge che è stato giusto così".
