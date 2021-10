Ruolo inedito per Elmas: Spalletti lo prova al posto di Insigne in vista del Bologna

Turno di riposo per Lorenzo Insigne? Sì, secondo La Repubblica. Nell'allenamento di ieri, infatti, Luciano Spalletti ha provato Eljif Elmas nel tridente alle spalle di Osimhen, ma non in posizione centrale, bensì proprio nel posto del capitano, sulla fascia sinistra. Sarà un ruolo inedito in stagione: fin qui il macedone ha giocato due volte da titolare, ma al posto di Zielinski al centro.