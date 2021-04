Samp-Napoli è Quagliarella vs Insigne: il meglio del calcio napoletano con problemi di rinnovo

Sampdoria-Napoli sarà anche Fabio Quagliarella contro Lorenzo Insigne. E' sul duello tra i due napoletani che si sofferma oggi in edicola La Gazzetta dello Sport: " Sarà una sfida nella sfida, tra due nobili espressioni del calcio napoletano. Entrambi hanno problemi di rinnovo, Insigne (scadenza contratto 2022) ne discuterà con Aurelio De Laurentiis a fine stagione, mentre Quagliarella sarà svincolato a fine giugno e, finora, non è stato ancora convocato da Massimo Ferrero, per l’eventuale rinnovo".