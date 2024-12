Sanchez vuole esserci col Napoli, ma Runjaic dice di no: le ultime

Alexis Sanchez vorrebbe rientrare per il match contro il Napoli, in programma sabato, forzando la mano sui tempi di recupero. Ma forse dovrà aspettare ancora, secondo quanto si legge sul Messaggero Veneto: “Agli occhi dei tecnici il 35enne attaccante cileno non è ancora pronto e sta decisamente forzando la mano, convinto com’è di accelerare un rientro programmato a gennaio, esattamente come lo stesso allenatore tedesco aveva annunciato prima del Genoa in conferenza stampa”.

Il punto è che Sanchez si sente pronto, si sta allenando in gruppo da una settimana. Il cileno vuole giocare subito ma, ricorda il quotidiano, “Sanchez si sentiva pronto anche a metà novembre quando postò una serie di messaggi social e un «Ready» inequivocabile. Peccato però che stava appena riprendendo la preparazione atletica rimandata per qualche problemino insorto cammin facendo, anche lì per la troppa voglia di affrettare il rientro.

È per questi precedenti che Runjaic sta scuotendo la testa da quando Sanchez gli ha apertamente detto di volerci esserci sabato col Napoli, ma solo dopo essersi promesso al mondo bianconero taggando una foto del profilo della società dopo la vittoria di Monza. È un tempismo che può fare la differenza, se non altro perché può apparire come un braccio di ferro tra il giocatore e il tecnico, chiamato a fronteggiare il pressing portato dal campione”.