Sarri-Juve, si tratta la rescissione: avanza l'idea Fiorentina

"Sarri-Juve, si tratta la rescissione. Sullo sfondo la Fiorentina". Questo il titolo che La Stampa dedica ai viola all'interno dell'edizione odierna. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2021 ed ha un'opzione di rinnovo per un altro anno. Gli agenti del tecnico con Paratici stanno trattando la rescissione (stipendio da oltre 6 milioni di euro netti), ma ieri c'è stata un'importante accelerazioni. Iachini è sempre più in bilico dopo il pari di Cesena con lo Spezia, i viola sono per Sarri la prima opzione visto che la città e la squadra sono da sempre nel suo cuore.