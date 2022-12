Saviano pazzo di Kvara: "Nessuno ne parla, ma quello che ha fatto significa dire di no a Putin!"

Roberto Saviano ha parlato anche di Kvaratskhelia, il suo giocatore preferito di un Napoli che lo entusiasma al punto da voler tornare allo stadio

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, lo scrittore e giornalista napoletano Roberto Saviano ha parlato anche di Kvicha Kvaratskhelia, il suo giocatore preferito di un Napoli che lo entusiasma al punto da voler tornare a tutti i costi allo stadio: "L'azzurro preferito? Kvaratskhelia. Mi piace perché non ha la faccia del calciatore, ma di un bambino timido che gioca in strada. E poi perché giocava in Russia, e alla scoppio della guerra è tornato in patria, anche a costo di perdere le chiamate dei ricchi club tedeschi. Il Napoli è stato bravo a inserirsi. Per me Kvara è uno che ha detto no a Putin, anche se non parla mai delle pressioni subite quand’era al Rubin Kazan".

Osimhen? «Mi entusiasma anche lui. Quando lo picchiano, i napoletani dicono “Bbuono...”, cioè “Meglio così”, perché sanno che così si carica. Anche lui ha una corsa allegra, da ragazzo di strada, va in fuorigioco per troppa passione. La maschera lo ha reso più iconico. Kim mi ha fatto impazzire quando ha chiesto scusa dopo un errore contro l’Udinese. Dovremmo ringraziarlo e lui chiede scusa».