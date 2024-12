Scambio Danilo-Raspadori, Repubblica: "C'è il veto di ADL, non vuol rafforzare una rivale"

Questa la notizia dell'edizione odierna di Repubblica

Aurelio De Laurentiis non vuole rinforzare la Juventus: difficile pensare ad uno scambio con i bianconeri che coinvolga Danilo e Raspadori. Questa la notizia dell'edizione odierna di Repubblica, che scrive di un possibile affare sull'asse Torino Napoli che coinvolga il difensore che piace a Conte e l'attaccante che piace a Thiago Motta.

"L’arrivo di un nuovo difensore centrale era una priorità già prima dello stop di Buongiorno. Il preferito, come profilo, resta Danilo, ma la trattativa con la Juventus non è ancora decollata: è difficile imbastire uno scambio con Raspadori: è profilo gradito a Giuntoli, ma il club di De Laurentiis non è affatto convinto di rinforzare una diretta concorrente per la Champions League. Bisogna lavorare alla formula giusta".