Scintille ADL-Gravina, Corsera: "Presidente del Napoli all'attacco"

L'edizione odierna del Corriere della sera racconta dello scambio acceso tra il patron del Napoli e il numero uno della Figc

Aurelio De Laurentiis all’attacco. L'edizione odierna del Corriere della sera racconta dello scambio acceso tra il patron del Napoli e il numero uno della Figc: "Il presidente del Napoli se la prende con politici, Uefa e soprattutto con il numero uno della Figc Gabriele Gravina: "In tre anni e mezzo non ha fatto nulla. Con il Castel di Sangro è andato dalla serie D alla B per poi tornarsene giù in maniera fallimentare. Nei ruoli istituzionali calcistici — ha aggiunto — ci sono persone che non hanno mai frequentato una società di calcio contemporanea, non possono capirne i problemi".

Pronta la replica di Gravina: "Da quando sono in Figc abbiamo raggiunto risultati importanti. De Laurentiis proponga qualcosa di concreto per contribuire allo sviluppo del nostro mondo".