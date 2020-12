Sconcerti: "Bakayoko. non sarebbe titolare in nessuna delle altre squadre accanto al Napoli in classifica"

Mario Sconcerti, nel suo editoriale sul Corriere della Sera, prova a fotografare il momento del campionato. In questo estratto vi proponiamo la parte relativa al Napoli: "Continua con il passo lungo il Napoli. Ritrovato Zielinski, Gattuso ha un equilibrio facile, anche con Bakayoko, che non sarebbe titolare in nessuna delle altre squadre accanto al Napoli. È diventato importante Lozano, al suo quinto gol puro, ora è l’ala che segna di più in Italia.

Resta sulla strada di Gattuso quella strana fermata davanti alla trasferta di Torino, soluzione mai cercata da nessuno né prima né dopo Juve-Napoli. Vista oggi è un peso enorme e soprattutto inutile".