Sconcerti: "Rimpianto Napoli per sorteggio, l'Eintracht ha vinto EL ed è a -5 dal Bayern"

Il direttore Mario Sconcerti ha commentato sul Corriere della Sera i sorteggi delle italiane in Champions

TuttoNapoli.net

Il direttore Mario Sconcerti ha commentato sul Corriere della Sera i sorteggi delle italiane in Champions: “È stato un buon sorteggio, quasi il meglio ci si potesse aspettare. Inter e Milan, da seconde nel girone, hanno trovato Porto e Tottenham, cioè non le più forti fra gli avversari possibili. Il Napoli ha qualche rimpianto in più, l’Eintracht ha vinto l’ultima Europa League ed è quinto in campionato a cinque punti dal Bayern, ma la differenza con il Napoli sembra netta. Buon sorteggio anche per la Juve in Europa League. Avrà il Nantes, sedicesimo in Francia. Più complicato quello della Roma anche se il Salisburgo è spesso un perdente di successo, gioca bene, ma torna sempre a casa. La più sfortunata è stata la Fiorentina. In Conference, il Braga è un pessimo avversario. Terzo in Portogallo dietro Benfica e Porto, è la squadra rivelazione degli ultimi anni. Normale l’avversario della Lazio, il Cluj, quasi un classico per questo tipo di manifestazione”.