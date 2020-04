Scudetto a tavolino? CorSera non ci sta: "Come se nel 2018 lo avesse vinto il Napoli"

Tra le ipotesi recenti sul futuro del calcio italiano c'era anche quella di assegnare lo scudetto a tavolino. Un'idea respinta dal Corriere della Sera che fa un paragone con la stagione 2017/18, quella che per ovvi motivi tutti i tifosi del Napoli ricordano bene: "Se il campionato di calcio non dovesse ripartire, avrebbe senso assegnare il titolo alla squadra in testa alla classifica per un solo punto con ancora un terzo delle partite da disputare, scontro diretto compreso? Per capirci, il Napoli avrebbe vinto il titolo 2017-18, ma la serie A non è una maratona con traguardi volanti, vince chi arriva in fondo".