"Se la rosa resta così, a me già va bene", spunta il pensiero di Spalletti

"Se la rosa resta così, a me già va bene": è questo uno dei principali concetti di Luciano Spalletti che verrà ribadito oggi in conferenza stampa. Lo scrive il quotidiano Tuttosport. L'allenatore del Napoli verrà presentato alle 15 a Castel Volturno e, sicuramente, spiegherà di essere già soddisfatto della rosa. E' chiaro che per puntare al massimo bisognerà comunque intervenire in alcuni reparti per rafforzare l'organico.