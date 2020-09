"Se terremo alta la concentrazione, potremo dire la nostra!", il messaggio di Gattuso alla squadra

"Se riusciremo a tenere sempre alta la concentrazione, allora potremo dire la nostra in questo campionato". E' questo il pensiero espresso da Rino Gattuso e trasmesso alla sua squadra giovedì sera, in occasione della cena pre-campionato andata in scena per volontà dell'allenatore azzurro, che punta dunque molto sullo spirito di gruppo in vista della partita contro il Parma e dell'intera stagione ormai alle porte. A scriverlo è Tuttosport.