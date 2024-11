Sei club all'assalto di Osimhen: il Fenerbahce gioca d'anticipo con Manna

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dal Corriere del Mezzogiorno, oltre al Galatasaray (dove ora è in prestito) ci sono altri cinque club pronti a darsi battaglia

Victor Osimhen ed un futuro da scrivere nella prossima estate. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dal Corriere del Mezzogiorno, oltre al Galatasaray (dove ora è in prestito) ci sono altri cinque club pronti a darsi battaglia per acquistare il cartellino del nigeriano: "Intanto, ci sono già i primi rumors per la cessione dell'attaccante di proprietà del Napoli.

Secondo quanto riportato da Sabah, portale turco, Mario Branco, direttore sportivo del Fenerbahce, rivale storica del Galatasaray, avrebbe telefonato a Giovanni Manna, DS del Napoli, per informarsi sulla situazione relativa a Osimhen. Sul forte bomber nigeriano ci sono anche club di Premier League come Chelsea, Arsenal, Newcastle e anche l'Al Hilal in Arabia. La cifra della clausola rescissoria si aggirerebbe intorno ai 75 milioni di euro e che il Napoli darà priorità alla squadra che di questi 75 ne metterà sul piatto subito 25".