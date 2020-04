Semifinali di Coppa o i quattro recuperi di A: le due ipotesi di ripresa del calcio

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su quelle che sono le due ipotesi di ripartenza in quanto a calendario del calcio italiano. La prima, ventilata ieri in Assemblea, è quella di ripartire il 27 e 28 maggio con le semifinali di Coppa Italia: Napoli-Inter e Juventus-Milan. Queste si aprirebbero con un omaggio a medici e infermieri impegnati negli ospedali. L'alternativa sono 30 e 31 maggio con le gare saltate all'inizio della pandemia: Inter-Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Torino-Parma.