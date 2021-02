Senza Champions ADL costretto a vendere i big: patron teme l'effetto svalutazione

Senza la Champions organico svalutato e ADL sarà costretto a vendere i big. Lo scrive nella pagina dedicata al Napoli l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che si focalizza su tre big spesso al centro di voci di mercato nell'ultimo periodo: "Difficilmente, infatti, De Laurentiis potrà contare sugli 80 milioni chiesti nella scorsa estate al Psg per cedere Koulibaly. Così come non potrà chiedere al Real Madrid o al Barcellona più di 40 milioni per Fabian Ruiz rispetto ai 60 chiesti.

Tre estati fa, poi, sono stati investiti 30 milioni di euro per garantirsi il portiere del futuro ma, al momento, Meret sta giocando soltanto per l’indisponibilità di Ospina. Il ragazzo rischia di perdere l’ Europeo e il club di vederne svalutato il valore".