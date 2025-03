Sette parate e un prodigio su colpo di testa di Lukaku: il Napoli sbatte su Radu

Conte abbandona il 3-5-2 e opta per il 4-2-3-1 esibito in Coppa Italia contro il Palermo, alzando McT sulla trequarti, al cospetto del 3-5-2 avversario

Il migliore in campo, come contro la Fiorentina, è stato il portiere avversario del Napoli: Radu, sette parate e un prodigio su colpo di testa di Lukaku al 45'. Così analizza la gara del Penzo l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Pallone sulla linea per un paio di centimetri: nel 2022 fu Ionut, all'epoca all'Inter, a consegnare lo scudetto al Milan cucinando una frittatona a Bologna, ma ieri s'è riscattato un bel po' con Inzaghi, vecchi amici e tifosi. A suggerire venti nefasti, però, ci aveva già pensato il palo della sua porta, al 5', su tiro di Raspadori; lui, poi, ha fatto il resto su due colpi di testa di McTominay e un altro destro di Jack.

Conte abbandona il 3-5-2 e opta per il 4-2-3-1 esibito in Coppa Italia contro il Palermo, alzando McT sulla trequarti, al cospetto del 3-5-2 avversario. Non ermetico, perché Lukaku vince duelli a gogò contro Candé e sulle fasce Di Lorenzo e Spinazzola affondano e vanno dentro il campo ruotando con i trequartisti, ma comunque tosto: i tre mediani fanno sostanza e il resto sono lanci lunghi e seconde palle trasformate soprattutto dagli inserimenti di Kike Perez. Pericoloso su dormita difensiva al 42': Meret è bravissimo con i piedi e Rrahmani respinge il tap-in di Fila sulla linea".