Si spinge in campo e sul mercato e Di Lorenzo chiude (definitivamente) il caso

Si accelera, in campo ed anche sul mercato. Il Napoli ieri ha annunciato la cessione di Jesper Lindstrom all'Everton, presto toccherà anche a Ostigard e poi probabilmente a Gianluca Gaetano (e forse a Cajuste) aprendo anche ad altri arrivi in mediana con le operazioni Brescianini e Gilmour che sono lì, pronte eventualmente alla definizione. In attesa ovviamente di sbloccare la cessione dell'estate, quella di Victor Osimhen per poter anche mettere Romelu Lukaku a disposizione di Conte. Si spinge, come sempre, anche in campo: ieri i nazionali hanno iniziato ad affrontare i carichi di lavoro di Conte per rimettersi in pari rispetto ai compangi. Tanta fatica, ma anche la consapevolezza di aver iniziato un nuovo percorso. Come quello di Di Lorenzo che ieri ha chiuso definitivamente il caso dell'estate. in conferenza stampa.

Di Lorenzo conciliante ma determinato

Il capitano del Napoli è stato il primo a parlare in questo secondo ritiro estivo, come aveva promesso dal ritiro della nazionale: "Sono contento di poter parlare, non era per coraggio ma perché avevo vincoli. Ci sono stati momenti di nervosismo dopo una brutta annata ma quello che mi interessa in questo momento è che a bocce ferme la mia volontà è stata quella di voler restare a Napoli e lo faccio con grande entusiasmo". C'è stato spazio anche per un chiarimento, probabilmente dopo le parole del suo agente: "Ho parlato varie volte con Conte, ma ci tengo a dire una cosa: lui, come Manna e De Laurentiis, ha svolto un ruolo importante, ma io sono rimasto perché voglio restare a Napoli. Non sono rimasto per Conte. Voglio metterlo bene in chiaro. Poi il mister non sto qui a presentarlo io. So che persona è e come lavora. Quindi ripeto sono rimasto perché sto bene a Napoli". E, infine, per i tifosi che non hanno digerito il tormentone estivo: "So che una parte della tifoseria può avere ancora rancore nei miei confronti ma starà a me riconquistare la fiducia di quei tifosi che sono ancora un po' arrabbiati".