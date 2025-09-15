Si torna a lavoro: le condizioni di due azzurri da valutare

Domenica libera, ventiquattro ore di totale relax a quattro giorni dall’esordio in Champions contro il City a Manchester. Lo scrive il Corriere dello Sport, che prova a fare il punto sulle condizioni degli azzurri: "Antonio Conte ha concesso un po’ di riposo alla squadra al rientro da Firenze, fissando la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno direttamente a oggi. La gestione delle energie orientata al triplo impegno Viola-City-Pisa, e alle scorie dei recenti impegni dei quattordici nazionali, è già cominciata. Inevitabile, del resto.

Sotto il profilo della prima formazione europea bisognerà valutare le condizioni di Meret, sabato in tribuna al Franchi per un affaticamento muscolare rimediato alla vigilia. A Manchester mancherà ancora Rrahmani, già fuori a Firenze per il problema alla coscia destra accusato con il Kosovo. Al suo posto, al fianco di Buongiorno, giocherà sempre Beukema, uno dei grandi protagonisti della vittoria con la Fiorentina: ottima prestazione al debutto e il gol del momentaneo 3-0".