"Siamo forti anche se commettiamo errori": il mantra di Gattuso nella bolla di Castel Volturno

Un Gattuso che vuole accrescere la consapevolezza del suo Napoli. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, che scrive così del lavoro svolto dal tecnico in questi giorni a Castel Volturno.

"Nella “bolla sterile” creata dal club azzurro da ieri sono protetti solo i pochissimi azzurri che non hanno ricevuto la convocazione dal alcun ct: Contini, Malcuit, Manolas, Maksimovic, Bakayoko, Politano, Petagna, Llorente e Ghoulam. Pochi, ma ai quali Gattuso ripete un concetto indiscutibile: siamo forti, anche se commettiamo degli errori. Ma se il Napoli è terzo in classifica, a 3 punti dal primo posto, nonostante i 4 punti in meno per la vicenda del match non giocato con la Juve, allora ogni traguardo tricolore può essere possibile".