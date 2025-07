Simeone e la pista Siviglia: può essere decisivo il fattore Almeyda

Giovanni Simeone potrebbe salutare il Napoli e aprire a una nuova avventura in Spagna, in un ambiente a lui particolarmente familiare. Come riportato da Il Mattino, l’attaccante argentino guarda con interesse alla pista Siviglia, dove ritroverebbe Matías Almeyda, amico di lunga data del padre Diego e compagno di nazionale per un decennio, oltre che ex collega alla Lazio.

Un legame affettivo che potrebbe facilitare l’operazione, ma resta un ostacolo non trascurabile: il ritocco verso il basso dell’ingaggio attualmente percepito al Napoli. Un sacrificio economico che Simeone dovrebbe accettare per approdare in Liga e rilanciarsi in un contesto che conosce e apprezza sottolinea il quotidiano.