Simeone ha convinto Spalletti e Giuntoli: piace un aspetto del Cholito

A Spalletti e Giuntoli piace soprattutto il modo di porsi di Simeone. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla del possibile arrivo al Napoli del Cholito: "Orgoglioso di venire al Napoli come tutti gli argentini, o meglio... quasi tutti. E soprattutto uno abituato a dare sempre tutto in campo, senza porsi troppo problemi se parte titolare o dalla panchina.

Per carattere - e un po’ il padre avrà influito... - Giovanni è uno abituato a dare il massimo ogni minuto che resta in campo. Non gli fa paura partire dietro Victor Osimhen. E non è escluso che in qualche partita, in corsa, Spalletti non possa schierare anche il doppio centravanti, visto la grande forza sul gioco aereo del nigeriano e anche dell’argentino. Impegnati su tre fronti, e senza più Dries Mertens in organico, il secondo centravanti del Napoli ha garantito un minutaggio notevole, che naturalmente può lievitare, secondo quale sarà il rendimento".